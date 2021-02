Il teaser del nuovo film sugli zombie Army of the Dead

25 February 2021 – 17:45

https://www.youtube.com/watch?v=Lw1mFgw8nBI

Un po’ The Walking Dead un po’ Ocean’s 11, è arrivato il primo teaser del nuovo film di Zack Snyder, Army of the Dead. Il regista, che fra qualche settimana vedrà realizzato il sogno di far uscire la sua versione ripristinata del cinecomics Justice League, è appunto noto negli ultimi anni per i suoi film di supereroi, come anche Man of Steel o Batman v Superman. Ma una delle sue grandi passioni, in realtà, resta quella per i film di zombie, tanto che nel 2004 aveva realizzato il remake de L’alba dei morti viventi di George Romero. Ora torna con una nuova pellicola in cui i morti viventi sembrano aver infestato la città di Las Vegas, dove, fra un sosia di Elvis e casinò messi a ferro e fuoco, c’è anche qualcuno che ne approfitta per svaligiare ricchi caveau.

Secondo quanto riportato dalla sinossi ufficiale del film, infatti, dopo lo scoppio di un’epidemia zombie che ha colpito la capitale del Nevada, una squadra di mercenari si prepara per il più grande azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno una rapina senza precedenti, approfittando del caos scatenato in città. Ovviamente la presenza stessa degli zombie sarà un ostacolo in più, tanto vediamo anche in questa clip di anticipazione che il protagonista interpretato da Dave Bautista deve scagliarsi contro di loro a colpi di mitra.

Nel cast del film troviamo anche Ella Purnell, Ana de la Reguera e Matthias Schweighöfer, il quale è qui ritratto con la classica mazza da baseball chiodata. Army of the Dead, nei piani iniziali di Snyder, dovrebbe dare origine a un universo narrativo di cui faranno parte altri film ma anche pellicola animate e serie tv, tutti ospitati su Netflix. Nel frattempo questo primo capitolo filmico arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo 21 maggio.

The post Il teaser del nuovo film sugli zombie Army of the Dead appeared first on Wired.

Fonte: Wired