Il piano di Facebook per bloccare gli abusi di minori sul social network

25 Febbraio 2021 – 0:04

Facebook si attiva contro l’abuso dei minori (immagine: Facebook)Facebook adotta nuovi strumenti per prevenire gli abusi sui minori. Il primo è un avviso pop-up che appare nel momento in cui un utente inserisce nel campo di ricerca un termine associato alla violenza sui bambini. L’avviso chiederà innanzitutto all’utente se è sicuro di voler continuare con la ricerca effettuata. In secondo luogo lo informerà dei rischi collegati alla condivisione e visualizzazione di questi contenuti illegali. Infine il social network offrirà all’utente la possibilità di mettersi in contatto per chiedere aiuto a organizzazioni specializzate o segnalare il contenuto.

Facebook informa che condividere materiale sull’abuso minorile è reato (Immagine: Facebook)Il secondo strumento in fase di test è un avviso di sicurezza spedito alle persone che hanno appena condiviso contenuti virali, meme, immagini o video che immortalino violenze sui minori. L’avviso le informerà che la condivisione è contro le politiche del social network e che potrebbero incorrere in conseguenze legali. Oltre a mostrare l’avviso, Facebook rimuoverà immediatamente il contenuto, lo archivierà come prova e, in fase di test, segnalerà il tutto al National center for missing and exploited children (Ncmec), negli Stati Uniti.

Il social network, inoltre, sta testando un’intelligenza artificiale per identificare i comportamenti a rischio e agire in maniera preventiva.

Lo strumento “Segnala” ora ha una voce dedicata ai contenuti che sfruttano l’immagine dei minori (Immagine: Facebook)L’arma più potente rimane in mano agli utenti che tramite il comando Segnala potranno dare il loro contributo anche per segnalare questo tipo di contenuti. Facebook ora ha aggiunto la voce Coinvolge un bambino nella categoria di segnalazione dedicata alle Nudità e attività sessuali. Infine, il social network ha scelto di dare la priorità ai contenuti che potrebbero contenere immagini di abuso di minori nella fase di revisione e moderazione.

Fonte: Wired