ASUS annuncia tre schede video GeForce RTX 3060

25 Febbraio 2021 – 19:50

ASUS ha svelato tre nuove schede video (ROG Strix, TUF Gaming e Dual) con GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 e 12 GB di memoria GDDR6.

Fonte: Punto Informatico