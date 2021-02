5 assurde serie degli anni Novanta che avete forse rimosso

Fra bandane e camicie di flanella, lettori cd e Tamagotchi, prime consolle di videogiochi e videocassette a noleggio, gli anni Novanta sono stati decisamente un periodo interessante in cui crescere. Sospeso fra l’edonismo sfrenato degli anni Ottanta e le rivoluzioni improvvise e spesso traumatiche del Duemila, è stato un decennio pieno di contraddizioni e sperimentazioni. Questo si è tradotto anche nel panorama tv, con tanti progetti televisivi bizzarri ma di sicuro innovativi, spesso lavorando ai confini dei generi e prediligendo fantascienza, commedie strampalate e thriller forse troppo prematuri per i tempi. Ecco alcune serie degli anni Novanta che sicuramente vi sbloccheranno qualche ricordo.

1. Vr Troopers

https://www.youtube.com/watch?v=2L5KDnH_v-o

Non solo di Power Rangers vivevano i ragazzini degli anni Novanta: sebbene gli eroi dalle tutine colorate e i robot dinosauri avessero spopolato come nessuno mai in quel decennio, furono molti i tentativi simili di importare modelli simili dal Giappone. La stessa casa produttrice Saban, per esempio, aveva lanciato nel 1994 Vr Troopers, che utilizzava non solo la migliore computer grafica dell’epoca ma anche le scene di ben tre diverse serie originali giapponesi, rimontate in un unico mix. Al centro tre adolescenti (il karateka Ryan, l’aspirante giornalista Kaitlin e il mago dei computer JB) che scoprono per caso un laboratorio abbandonato attraverso il quale accedono a una realtà virtuale nella quale devono sconfiggere dei mostri mutanti intenzionati a conquistare il mondo. L’unico problema? Le scene degli originali nipponici si esaurirono in fretta e la produzione americana, durata fino al febbraio 1996, fu costretta impiegare più volte gli stessi momenti e le stesse azioni. Probabile però che in pochi ci abbiano fatto caso.

2. Dinosauri

https://www.youtube.com/watch?v=wBRONMv_c9s

Dal 1991 al 1994 la rete americana Abc mandò in onda l’innovativa e bizzarra serie Dinosauri: modellata sulle sitcom familiari tanto popolari all’epoca, aveva la particolarità di avere come protagonista una famiglia di dinosauri, appunto, realizzata attraverso pupazzi all’avanguardia, dietro i quali c’era ovviamente lo zampino di Jim Henson (Muppets, Dark Crystal). Battibecchi fra coniugi, battute sulla suocera ingombrante, problemi coi figli adolescenti o buffe esternazioni da parte del neonato di casa: tutti i cliché di questo tipo di produzioni sono assicurati, se si passa sopra al fatto che tutti i componenti della famiglia appartengono a una specie giurassica differente. Tutto più o meno torna, insomma, se non fosse che nel finale di serie la famiglia Sinclair e tutti i loro conterranei si rendono finalmente conto di aver abusato delle risorse naturali del pianeta, causando un’era glaciale che porterà tutti loro all’estinzione. Non esattamente il finale che uno si aspetta da una sitcom per famiglie.

3. Sliders: I viaggiatori

Un po’ Quantum Leap un po’ X-Files, la serie Sliders – da noi tradotta col titolo I viaggiatori – cavalcò l’onda dell’interesse fantascientifico nella televisione degli anni Novanta cercando però di non prendersi troppo sul serio come molti titoli omologhi. Non che mancassero i momenti di adrenalina, di corsa contro il tempo, le tematiche sociali come l’inquinamento o il libero arbitrio o ancora scene letteralmente raccapriccianti, ma Sliders aveva una scrittura brillante e pungente tanto da essere puro guilty pleasure. La storia in sostanza segue una serie di protagonisti, guidati dal giovane studente Quinn Mallory (Jerry O’Connell), mentre esplorano diverse versioni alternative della Terra, trovandosi in situazioni paradossali (come l’America ancora controllata dal Regno Unito o una società violentemente matriarcale) e soprattutto di fronte a versioni differenti di loro stessi. Una serie, insomma, con grande potenziale, se non fosse che a un certo punto nella terza stagione si calcò la mano sulle scene d’azione e i protagonisti furono quasi tutti rimpiazzati, a partire dal protagonista che fu interpretato da un altro attore pur mantenendo la medesima identità.

4. Nowhere Man

La serie americana Nowhere Man, andata in onda in Italia col criptico titolo Un filo dal passato, fu trasmessa nel 1995 solo per una stagione ma vale la pena ricordarla perché racchiude in sé molti spunti che sarebbero stati poi ripresi dalla prestige television vent’anni dopo. Protagonista di questa serie a metà strada fra il thriller e la fantascienza è Thomas Veil, un fotoreporter la cui vita è messa a soqquadro all’improvviso quando scopre, nel bel mezzo di una cena con la moglie, che la sua esistenza è stata completamente cancellata: la moglie è scomparsa, il suo miglior amico morto, la sua casa occupata da altre persone. Thomas dovrà iniziare dunque una pericolosa indagine per scoprire le cause di quello sconvolgimento, arrivando a conoscenza di un’associazione governativa segreta e di una foto che aveva scattato anni prima a un soldato, una foto che mai avrebbe dovuto scattare. Interessante come il protagonista, nel suo viaggio alla ricerca di risposte, incontri personaggi davvero strampalati, come un medium di dieci anni o un esperto di Ufo. La cancellazione prematura però ci ha impedito di avere le risposte e le soddisfazioni che avremmo meritato.

5. Una famiglia del terzo tipo

3rd Rock from the Sun è il titolo originale di questa bislacca sitcom tradotta in italiano come Una famiglia del terzo tipo: e la terza roccia a partire dal Sole è proprio la Terra, dove sbarcano i Solomon, una famiglia di extraterresti che sono giunti sul nostro pianeta, che ritengono sostanzialmente arretrato e insignificante, per studiare i comportamenti degli esseri umani. Andata in onda dal 1996 al 2001, questa comedy basa tutta la sua forza su vari livelli di fraintendimenti, in una specie di culture clash continuo fra gli incomprensibili umani e gli avanzatissimi alieni, i quali però finiranno per apprezzare anche le bizzarrie più estreme della nostra razza. A complicare le cose le differenti identità dei vari alieni, poiché il più giovane di loro assume le sembianze del padre di famiglia, un alieno maschio ne diventa l’avvenente moglie e così via. Da segnalare nel cast un protagonista come John Lithgow, divenuto oggi un mostro sacro con interpretazioni in The Crown, Bombshell e Perry Mason, ma anche un giovanissimo Joseph Gordon-Levitt.

