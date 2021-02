Ring Video Doorbell Pro 2: specifiche e prezzo

24 Febbraio 2021 – 19:50

Il Ring Video Doorbell Pro 2, in vendita a 249,00 euro, cattura immagini a 1536×1536 pixel e rileva il movimento delle persone tramite sensori radar.

