Mini PC Minis Forum con Intel i5 e 8GB di RAM a meno d 300€

24 February 2021 – 12:30

Oggi vi riportiamo un’offerta su uno dei mini PC più potenti disponibili sul mercato, scontato di più di 50 euro su Amazon con processore Intel i5.

The post Mini PC Minis Forum con Intel i5 e 8GB di RAM a meno d 300€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico