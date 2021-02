Lo strano caso dell’uomo che ha finto il suo rapimento per non andare al lavoro

24 February 2021 – 17:35

Cosa sareste disposti a fare per non dover andare a lavoro? Un ragazzo di 19 anni di Coolidge, Arizona, è arrivato a fingere il proprio rapimento e farsi ritrovare dalla polizia legato e imbavagliato, lungo il ciglio di una strada che conduce al deserto dello stato americano. Ma non finisce qui.

(foto: Coolidge Police Department)Brandon Soules lavorava – l’imperfetto è d’obbligo, dopo la sua bravata – per un’officina, dove si occupava del montaggio degli pneumatici, ma la settimana scorsa non se la sentiva proprio di timbrare il cartellino. Così, in un momento di creatività inedita si è deciso a inscenare il proprio rapimento e saltare quanti più giorni di lavoro possibile: si è fatto trovare imbavagliato e con le mani legate dietro la schiena, sul ciglio di una strada dell’Arizona. Agli agenti ha raccontato di essere stato tramortito e caricato su un’auto da due uomini che lo aspettavano davanti a casa sua, una volta tornato da lavoro. Alla base del rapimento – tenetevi forte – secondo la sua teoria a prova di bomba ci sarebbe stato un tesoro sepolto nel deserto dal padre molti anni prima. Un’ingente quantità di denaro su cui i due uomini avrebbero voluto mettere le mani, arrivando a rapirlo e picchiarlo per provare a estorcergli informazioni sull’esatta ubicazione del malloppo.

Per giorni la polizia ha indagato sui due presunti colpevoli, controllando le riprese della videosorveglianza della zona in cui è stato ritrovato Soules e interrogando possibili testimoni. Quando però sono arrivati i risultati degli esami medici effettuati sul giovane, questi ultimi non hanno riportato segni di contusioni o di traumi. A quel punto gli agenti hanno incominciato a insospettirsi sulla veridicità del racconto. Così, dopo aver ripetutamente interrogato il ragazzo, riscontrando diverse incongruenze nella sua ricostruzione dei fatti, i detective hanno concluso che la storia dovesse essere falsa e il rapimento una messa in scena.

Soules ha poi confessato di aver inventato tutto, di essersi imbavagliato e legato da solo, per poi sdraiarsi a bordo strada e aspettare che qualcuno chiamasse la polizia. La motivazione era proprio riuscire a saltare quanti più giorni di lavoro possibile con una giustificazione valida e indipendente dalle sue volontà. Il suo piano ha, in parte, funzionato: ora è infatti in stato di arresto, con l’accusa di falsa testimonianza e depistaggio di indagini della polizia. Inoltre è stato anche licenziato dall’azienda per cui lavorava, la Tire Factory, sul cui sito web ora campeggia la scritta “Now hiring” (stiamo assumendo) nella homepage.

The post Lo strano caso dell’uomo che ha finto il suo rapimento per non andare al lavoro appeared first on Wired.

Fonte: Wired