iOS 14.5 bloccherà gli exploit zero-click

24 February 2021 – 12:30

Apple ha modificato il codice di iOS 14.5 per bloccare (o rendere più difficile) l’esecuzione di attacchi tramite exploit zero-click o sandbox escapes.

The post iOS 14.5 bloccherà gli exploit zero-click appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico