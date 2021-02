Huawei investe nel 5G per le aziende

24 February 2021 – 11:58

Ryan Ding durante l’evento Huawei del Mobile World Congress di Shanghai 2021 (immagine: Huawei)In occasione del Mobile World Congress 2021 tenutosi a Shanghai, Huawei ha presentato una nuova soluzione one-stop nel campo del 5G dedicata agli utenti aziendali. Prende il nome di 5GtoB, dove la B sta per business, e sarà in grado di coprire vendite, operatività e servizi semplificando l’ultilizzo della rete di ultima generazione per gli utenti aziendali.

La novità aiuterà i vari operatori di telecomunicazione a monetizzare al meglio le proprie capacità di rete e consentirà ai partner, che si affidano alle tecnologie della società di Shenzhen, di innovare le loro infrastrutture in maniera più efficiente.

A presentare la novità è stato Ryan Ding, direttore esecutivo e presidente di Huawei Carrier Business Group. Nel suo intervento Ding ha messo in evidenza come nonostante una partenza rallentata, l’uso rete 5G si è diffuso rapidamente permettendo così di sviluppare più velocemente del previsto anche l’industria legata a questa rete di ultima generazione. Smartphone, dispositivi IoT, infrastrutture e abbonamento sono rapidamente calati di prezzo migliorando al contempo la tecnologia sfruttata e la velocità di connessione, facendo così crescere esponenzialmente la base di utenti 5G. Huawei, le cui tecnologie sono le più utilizzate nel campo del 5G, ha sviluppato 5GtoB assieme ai suoi partner e agli operatori di telecomunicazione articolando la soluzione in 4 parti: 5GtoB Network, 5GtoB NaaS, 5GtoB App Engine e 5GtoB Marketplace.

Queste quattro branche permetteranno a Huawei di sviluppare e migliorare la sua infrastruttura 5G per fornire servizi di progettazione, implementazione, manutenzione e ottimizzazione della rete. Renderanno più semplice l’utilizzo delle reti 5G per gli utenti aziendali consentendo loro di gestire in completa autonomia le reti locali.

Inoltre, tramite il centro d’innovazione per le applicazioni 5GtoB App Engine, gli sviluppatori potranno accedere alle funzionalità di rete 5G degli operatori arrivando così a sviluppare più efficientemente le applicazioni dedicate all’universo 5GtoB. Il marketplace, invece, sarà uno spazio digitale all-in-one basato sul cloud dove gli utenti business potranno acquistare tutte le soluzioni industriali di cui necessitano legate al 5G.



