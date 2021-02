Dynabook presenta il laptop Satellite Pro C50-G

24 February 2021 – 11:55

Display da 15 pollici e CPU Intel per Satellite Pro C50-G, laptop che entra a far parte del catalogo Dynabook destinato a professionisti e studenti.

