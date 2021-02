Come funziona Iata Travel Pass, il passaporto digitale per i vaccinati

24 Febbraio 2021 – 21:44

(Foto: Iata)La Iata (Associazione internazionale del trasporto aereo) ha confermato la prossima uscita di un’applicazione chiamata Travel Pass, una sorta di passaporto digitale per dimostrare di aver ricevuto il vaccino contro Covid-19 o di essere negativo al tampone. Lo scopo di questa app per Android e iPhone sarà quella di fornire una soluzione standardizzata a livello globale per convalidare e autenticare i requisiti di viaggio dei passeggeri in tempi di pandemia.

Viaggiare in aereo nel 2021 non è affatto semplice perché si devono soddisfare specifiche richieste che cambiano da paese a paese e che rendono problematici anche semplici scali in una terza nazione. Per questo motivo la Iata ha ormai concluso la fase di sviluppo di un’applicazione che cercherà di semplificare e uniformare le varie procedure.

In primis, Iata Travel Pass verificherà e dimostrerà che un determinato passeggero si sia già sottoposto al vaccino anti Covid-19 oppure che abbia regolarmente effettuato i test richiesti per entrare o transitare in un paese. Non sarà dunque più necessario inviare documenti in anticipo e/o presentarsi ai banchi con fogli e certificati vari col rischio di perdersi nei meandri burocratici o dimenticare qualcosa. Oppure di scoprire che le certificazioni presentate non siano valide.

“Il punto chiave è quello della fiducia. I passeggeri devono essere sicuri che i test che hanno effettuato siano accurati e consentiranno loro di entrare nel paese – ha commentato Vinoop Goel, direttore regionale degli aeroporti e delle relazioni esterne della Iata, alla Bbc -. Inoltre, i governi devono avere la certezza che i test che i passeggeri affermano di avere siano accurati e soddisfino le loro condizioni“.

(Foto: Iata)È interessante sottolineare la natura modulare di Travel Pass, che rende possibile l’integrazione di altre soluzioni digitali già in fase di test in varie nazioni. Un altro vantaggio dell’app è quella di evitare frodi come quelle – già confermate – da parte di passeggeri che hanno falsificato test negativi oppure la cosiddetta Yellow Card dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Secondo quanto promesso da Iata, l’applicazione sarà disponibile a marzo e si potrà scaricare gratuitamente da Play Store per smartphone Android e da App Store per iPhone. La prima compagnia aerea che ha effettuato un trial del software è stata Singapore Airlines lo scorso dicembre, seguita da Etihad, Emirates, Qatar Airways e Air New Zealand.

The post Come funziona Iata Travel Pass, il passaporto digitale per i vaccinati appeared first on Wired.

Fonte: Wired