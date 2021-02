A Princeton sono nati piccoli peli artificiali, modellati su quelli degli insetti

24 February 2021 – 17:39

Un sistema molto semplice per riprodurre i piccoli peli sulle zampe degli insetti o le minuscole estroflessioni delle foglie, entrambi sistemi che, in natura, permettono di rilevare stimoli in modo molto sofisticato. Un team di ricercatori dell’università di Princeton l’ha appena messo a punto, grazie a polimeri estremamente elastici e a un metodo di sintesi copiato anch’esso dalla natura. L’intero processo è descritto punto per punto su Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), ma possiamo apprezzarne alcuni aspetti da vicino in questo video.

A cosa potrebbero mai servire queste superfici ricoperte da peli artificiali? Nel campo della robotica, per esempio, dove potrebbe rivelarsi utile avere delle superfici sensoriali che imitano i modelli biologici, ma non solo: a livello industriale i materiali smart (dalla plastica, al vetro, ai metalli) non sono mai abbastanza.

(Credit video: Princeton School of Engineering and Applied Science/immagine: P.-T. Brun)

