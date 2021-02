Sony anticipa come sarà il visore Playstation Vr per Ps5

23 Febbraio 2021 – 21:04

(Foto: Sony)Sony ha confermato ufficialmente la prossima uscita del nuovo sistema Playstation Vr progettato appositamente per Ps5. Quattro anni dopo il primo modello (nella foto in alto) abbinato a Ps4, la nuova versione migliorerà in tutti i fondamentali per un’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Che cosa aspettarsi dal visore next-generation?

Come già avvenuto con Ps5, Sony stuzzica sapientemente l’appetito dei fan con una prima infornata di anticipazioni che tolgono il velo da alcune caratteristiche, ma tengono con cura un alone di mistero su altre. Non ci sono ancora un’immagine ufficiale o un nome definitivo né una lista di specifiche tecniche complete, ma il prossimo visore di realtà virtuale per Ps5 è confermato in rampa di lancio e promette tanta qualità.

È il vice presidente senior (lato platform planning & management) di Sony, Hideaki Nishino, a raccontare come sarà il gadget sul blog ufficiale PlayStation concentrandosi su tre punti: aumenterà la risoluzione e il campo visivo e sarà rivisto il sistema di tracciamento. Sono tre campi fondamentali della realtà virtuale, perché significano immagini ancora più fedeli, la possibilità di allargare lo sguardo maggiormente e soprattutto di interagire con l’ambiente digitale in modo più naturale.

Il visore non sarà senza fili come ipotizzato da alcuni analisti, ma rimarrà collegato via cavo alla console. Tuttavia, il controller che si impugnerà per accedere ai comandi durante l’esperienza sarà più ergonomico e avrà un sistema di feedback aptico che dovrebbe riprendere da vicino quello di DualSense di Ps5. Ciò significa che le vibrazioni trasmesse alla mano saranno modulate in modo più profondo per ricreare una percezione più sensibile e coinvolgente.

Quando il visore vedrà la luce? Di sicuro non nel 2021, visto che sarà necessario ancora un po’ di sviluppo. Nel frattempo, i possessori del Ps Vr di prima generazione potranno divertirsi con gli imminenti After The Fall, Sniper Elite Vr e Humanity per Ps4 e Ps5.

The post Sony anticipa come sarà il visore Playstation Vr per Ps5 appeared first on Wired.

Fonte: Wired