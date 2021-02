Samsung Smart Monitor M7 in offerta su Amazon

23 February 2021 – 18:03

Il Samsung Smart Monitor M7 da 32 pollici (3840×2160 pixel) con sistema operativo Tizen è disponibile su Amazon a 354,90 euro (sconto del 15%).

The post Samsung Smart Monitor M7 in offerta su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico