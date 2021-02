Ora Amazon consegna la spesa in giornata anche a Roma

23 February 2021 – 14:32

Amazon FreshDalla Chianina al salmone, dalle uova alle verdure biologiche: sono oltre 10mila i prodotti nello scaffale virtuale di Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata ora disponibile anche a Roma per i clienti di Amazon Prime nelle aree coperte dal servizio. Lanciata un mese fa a Milano, la nuova sezione dell’ecommerce riproduce un supermercato digitale online, con reparti del fresco, panetteria e dispensa varia, surgelati e gelati, bevande, cura della persona, casa, ufficio e animali domestici.

Gli utenti possono scegliere una finestra oraria di due ore per ricevere la merce selezionata online, senza costi aggiuntivi, oppure indicare una finestra di un’ora a scelta al costo di 4,99 euro, nel caso di ordini superiori ai 50 euro. Per le spese di ammontare inferiore a tale soglia, la consegna implica un costo di 3,49 e 7,99 euro nei due diversi casi. L’ordine minimo è di 15 euro.

Inaugurato a fine gennaio a Milano e in diversi comuni dell’hinterland come Cologno Monzese, Rho e Opera, Amazon Fresh approderà entro fine anno anche in altre città. Ci sarà spazio anche per i prodotti regionali, a Roma per esempio la porchetta di Ariccia Igp, il guanciale per l’amatriciana, i carciofi con gambo alla romana o i tonnarelli freschi all’uovo. La piattaforma propone anche prodotti di startup italiane e specialità kosher.

L’e-grocery è il settore dell’ecommerce cresciuto più di tutti nel 2020: +70% secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. Il valore raggiunto dalla spesa alimentare tramite questo canale è stato di 2,7 miliardi di euro (1,1 in più rispetto al 2019), ossia l’8,8% di tutti gli acquisti via web. A Milano la penetrazione dell’ecommerce, cioè quante famiglie hanno acquistato almeno una volta nelle ultime 52 settimane un prodotto ad alta rotazione di scaffale è del 54%, mentre la media nel resto d’Italia è del 39%, secondo dati Nielsen per Netcomm.

