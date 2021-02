Netflix scarica automaticamente serie tv e film che ti suggerisce

23 February 2021 – 13:18

Download for You di Netflix (immagine: Netflix)Netflix ha aggiunto una nuova funzione alla sua piattaforma mobile che permetterà agli utenti scaricare in automatico gli episodi delle puntate di serie tv, programmi o film suggeriti dalla piattaforma in base alla propria cronologia. La funzionalità prende il nome di Download for you e viene lanciata oggi a livello globale per tutti gli utenti Android.

Per essere utilizzata la funzione va attivata accedendo alla scheda dedicata ai download. Qui l’utente potrà impostare la quantità massima di spazio occupabile dai file scaricati in automatico dall’applicazione che potrà essere pari a 1, 3 o 5 giga. Più spazio selezionato si tradurrà in più consigli scaricati da Netflix.

Anche questa funzione è pensata per gli utenti che non sanno cosa guardare nel vasto catalogo di Netflix. Dopo la funzione Riproduci qualcosa che pesca casualmente dal catalogo una serie tv, un film o uno spettacolo mettendolo in play, Download for You farà più o meno la stessa cosa scaricando, e quindi rendendo disponibili offline, i contenuti suggeriti dalla piattaforma. Questi potranno essere guardati successivamente anche in assenza di una connessione internet.

Per individuare questi contenuti Netflix analizzerà la cronologia dei film, delle serie tv, dei cartoni animati o degli spettacoli visionati dall’utente sul portale. Sebbene l’opzione consente a Netflix di scaricare un qualsiasi contenuto del proprio catalogo, è possibile che in alcuni paesi dei contenuti non verranno scaricati da Download for you a causa delle restrizioni sulle licenze.

Questa è la seconda funzionalità dedicata ai download proposta dal portale. Nel 2018 sull’applicazione mobile per Android era già sbarcata Smart Download, funzionalità che permette di eliminare automaticamente gli episodi, precedentemente scaricati in locale, di una serie Tv dopo che sono stati guardati. Netflix ha rassicurato i suoi utenti iOS che presto questa funzionalità verrà testata anche sui dispositivi di casa Apple e che quindi sarà presto disponibile anche per loro.

The post Netflix scarica automaticamente serie tv e film che ti suggerisce appeared first on Wired.

Fonte: Wired