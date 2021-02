Il teaser di Jupiter’s Legacy, nuova serie di Netflix tratta dai supereroi di Mark Millar

23 February 2021 – 17:22

Era il 2017 quando Netflix aveva acquisito Millarworld, società editoriale legata a Mark Millar, creatore di saghe a fumetti come Kickass, Kingsman, e in passato anche autore di grandi saghe come Superman: Red Son della Dc e Civil War della Marvel. E dopo quattro anni finalmente possiamo vedere il primo risultato di un progetto che vuole portare numerosi titoli di questo sceneggiatore sul piccolo schermo: è stato infatti diffuso in queste ore il teaser di Jupiter’s Legacy, una serie in arrivo nei prossimi mesi sulla piattaforma di streaming e tratta dalle pubblicazioni iniziate da Millar nel 2013 insieme a Frank Quietly ed edite in Italia da Panini Comics.

Come nei fumetti, gli episodi seguiranno le vicende dei primi supereroi al mondo, che hanno ricevuto le proprie abilità straordinarie negli anni Trenta e che al giorno d’oggi rappresentano la vecchia guardia, intenzionati a lasciare l’eredità di proteggere il mondo a una generazione di nuovi prodigiosi. Purtroppo però numerose tensioni nasceranno proprio dalla difficoltà dei giovani ad essere all’altezza dell’esempio dei loro predecessori mentre sono al contempo ansiosi di mostrare le proprie capacità. Quando una minaccia terribile arriverà a ribaltare ogni equilibrio in cerca di una grande vendetta, lo scontro generazionale dovrà essere messo da parte per il bene di tutta l’umanità.

Anche nella versione seriale, curata da Steven S. DeKnight (Spartacus, Pacific Rim: Uprising), ci troveremo di fronte dunque a una storia epica che copre più decenni e mescola dinamiche familiari, gestione del potere e lealtà. Nel cast vedremo fra gli altri Josh Duhamel (Tuo, Simon, Veronica Mars), Ben Daniels (House of Cards, The Crown) e Leslie Bibb (Iron Man). Gli otto episodi di Jupiter’s Legacy arriveranno su Netflix il prossimo 7 maggio, mentre pare che non ci sarà futuro per un altro titolo Millarworld su cui la piattaforma streaming stava lavorando, The Magic Order, ma che nell’ottobre scorso ha deciso di abbandonare per dedicarsi ad altri progetti.

