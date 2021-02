YouTube gli blocca il video perché parla di “bianchi” e “neri”, ma stava giocando a scacchi

22 February 2021 – 12:46

Una ricerca pubblicata in questi giorni dalla Carnegie Mellon University ha rivelato che l’intelligenza artificiale che modera i video su YouTube potrebbe non saper riconoscere chi parla di “bianchi” e “neri” come pezzi del gioco da chi invece utilizza i termini come categorie contrapposte in un discorso di incitamento all’odio.

Fonte: Fanpage Tech