Valheim, il videogioco sui vichinghi da 2 milioni di utenti, è sviluppato da sole 5 persone

22 Febbraio 2021 – 20:29

Un risultato totalmente inaspettato per Valheim, videogioco sulla mitologia norrena sviluppato da Iron Gate Studios, team con sede in Svezia composto da sole cinque persone. Una situazione già vista con InnerSloth, lo studio che ha creato il popolare Among Us, i cui membri sono solamente quattro.

Fonte: Fanpage Tech