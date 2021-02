Puglia e GSE: Reddito Energetico dal fotovoltaico

22 February 2021 – 18:18

Regione Puglia e GSE annunciano un importante progetto con cui si consente alle famiglie in difficoltà di abbassare le bollette con il fotovoltaico.

