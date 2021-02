PC tascabile Intel quad-core 8/120GB in offerta

22 February 2021 – 18:11

Amazon propone in offerta uno dei prodotti più interessanti presenti a listino della categoria mini PC: il computer tascabile ACEPC mini PC Stick.

The post PC tascabile Intel quad-core 8/120GB in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico