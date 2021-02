L’ambasciatore italiano in Congo è stato ucciso in un agguato

22 February 2021 – 13:10

(foto: Alexis Huguet/ Getty Images)Sono stati uccisi, durante un attacco ad un convoglio delle Nazioni Unite, l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, e un carabiniere della sua scorta. L’attacco è avvenuto nella zona del Congo Orientale, all’interno del parco nazionale dei Virunga, nel contesto di un’operazione ufficiale della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo.

Luca Attanasio, ambasciatore italiano in CongoLa notizia è stata data dal portavoce dei Virunga e confermata da fonti del governo italiano, scrive la Repubblica. Nel convoglio stava viaggiando anche il capo delegazione dell’Unione Europea per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo e l’attacco sembra dovesse essere finalizzato a un rapimento. L’ambasciatore è stato infatti ferito e portato via dagli assalitori. Immediatamente, i ranger Virunga hanno lanciato un’operazione per liberarlo, ma una volta recuperato, Luca Attanasio era già morto a causa delle ferite riportate.

“È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri” si legge nel comunicato con cui il ministero degli Esteri italiano ha confermato ufficialmente la morte dell’Ambasciatore Attanasio e di un militare italiano.

Solo lo scorso anno, l’Onu aveva denunciato l’aumento delle violenze da parte di gruppi armati indipendenti proprio nella zona orientale del Congo. L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati si era detto “allarmato” per il crescente numero di attacchi contro i civili.

