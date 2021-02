AGCM: multa a Sky per pratiche commerciali scorrette

22 February 2021 – 12:46

Sky deve pagare una sanzione di 2 milioni di euro per non aver ridotto il canone mensile dell’abbonamento ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio.

