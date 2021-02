Rickrolling in 4K con l’IA (Never gonna give you up)

21 Febbraio 2021 – 13:49

La celebre hit di fine anni ’80 rimasterizzata in 4K e 60 fps grazie all’impiego di algoritmi: tutto pronto per il rickrolling in Ultra HD.

The post Rickrolling in 4K con l’IA (Never gonna give you up) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico