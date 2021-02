Windows 10 Enterprise LTSC: supporto ridotto a 5 anni

20 February 2021 – 10:00

A partire da Windows 10 21H1, Microsoft ridurrà da 10 a 5 anni il ciclo di vita di Windows 10 Enterprise LTSC, una specifica edizione per le aziende.

The post Windows 10 Enterprise LTSC: supporto ridotto a 5 anni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico