Lo sconto del 25% suona alla porta con Ring Doorbell 3

20 Febbraio 2021 – 16:49

Lo sconto del 25% riporta il prezzo del videocitofono Ring al prezzo del Black Friday, aprendo così una interessante occasione per casa o ufficio.

The post Lo sconto del 25% suona alla porta con Ring Doorbell 3 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico