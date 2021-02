Ingenuity, l’elicottero che volerà su Marte

20 February 2021 – 13:00

Ingenuity, l’elicottero che volerà su Marte in primavera, integra un processore Snapdragon 801 e usa Linux come sistema operativo.

