I bitcoin superano il trilione di dollari

20 Febbraio 2021 – 10:49

Il Bitcoin cresce ed il valore complessivo degli oltre 18 milioni di bitcoin minati è arrivato a superare quota 1 trilione di dollari per la prima volta.

