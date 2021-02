Cos’è l’avviso sulla privacy che è apparso tra le conversazioni di WhatsApp

20 February 2021 – 10:52

In queste ore la piattaforma di messaggistica istantanea sta tentando nuovamente di far approvare agli utenti le sue nuove regole: molti iscritti hanno visualizzato in queste ore un avviso all'interno dell'app che, se toccato, porta proprio a una nuova finestra di dialogo sul tema che non veniva toccato da giorni.



Fonte: Fanpage Tech