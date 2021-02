Brave invia traffico Tor al server DNS pubblico

20 February 2021 – 16:48

Brave ha risolto un bug che inviava le query per gli indirizzi .onion al server DNS pubblico impostato sul computer, invece che ai nodi Tor.

The post Brave invia traffico Tor al server DNS pubblico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico