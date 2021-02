WhatsApp cambia tattica per spiegare come usa i dati degli utenti

19 February 2021 – 11:46

WhatsApp chiarisce le modifiche sulle politiche della privacy (immagine: WhatsApp)WhatsApp ripensa il modo di comunicare i cambiamenti della sua politica sulla privacy e delle sue condizioni d’utilizzo. Gli ultimi aggiornamenti annunciati (poi posticipati) hanno spinto molti utenti di abbandonare l’applicazione in favore dei rivali Signal e Telegram proprio perché non era chiaro che uso avrebbe fatto l’app delle informazioni.

L’app di messaggistica istantanea ora prova a spiegare nuovamente ai suoi utenti cosa cambia con le nuove politiche e come vengono gestiti i messaggi con i profili aziendali. E per farlo ha introdotto un banner contenente maggiori informazioni, che ciascuno potrà leggere secondo i propri tempi. Questo nuovo format si aggiunge agli status usati dalla piattaforma per spiegare le modifiche.

Tutti i messaggi su WhatsApp sono crittografati end-to-end, il che vuol dire che solamente mittente e destinatario possono visualizzarli. Recentemente però la piattaforma ha integrato la possibilità di effettuare acquisti direttamente dentro l’app, tramite lo scambio di messaggi. Questo implica che gli utenti debbano scambiare i messaggi con dei profili aziendali che sono trattati in modo diverso da quelli delle persone. Queste chat non hanno le stesse protezioni delle chat personali o di gruppo. I dati dei messaggi scambiati con i profili aziendali possono essere utilizzati per scopi commerciali come, per esempio, il targeting degli annunci su Facebook o Instagram. Una comunicazione poco chiara di questo passaggio ha fatto credere a molti che l’app avrebbe iniziato a condividere i dati con Facebook, provocando così la migrazione verso altre piattaforme.



