U-Mask vietate dal Ministero: certificazioni false

19 February 2021 – 22:19

Le mascherine U-Mask devono essere rimosse immediatamente dal mercato: lo ha stabilito il Ministero della Salute dopo una verifica sulle certificazioni.

