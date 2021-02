Tutto quello che c’è da sapere sulla Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone

19 Febbraio 2021 – 17:29

La Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops Cold War e del battle royal Warzone esordirà il prossimo 25 febbraio. In arrivo quindi diversi contenuti tra nuovi operatori, nuove armi, mappe multiplayer e un’inedita modalità Zombi, descritta da Activision come “titanica”. Di seguito tutti i dettagli.Continua a leggere



La Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops Cold War e del battle royal Warzone esordirà il prossimo 25 febbraio. In arrivo quindi diversi contenuti tra nuovi operatori, nuove armi, mappe multiplayer e un’inedita modalità Zombi, descritta da Activision come “titanica”. Di seguito tutti i dettagli.

Continua a leggere La Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops Cold War e del battle royal Warzone esordirà il prossimo 25 febbraio. In arrivo quindi diversi contenuti tra nuovi operatori, nuove armi, mappe multiplayer e un’inedita modalità Zombi, descritta da Activision come “titanica”. Di seguito tutti i dettagli.

Fonte: Fanpage Tech