SSD in offerta: Samsung 860 EVO da 500 GB e 1 TB

19 February 2021 – 16:13

Le unità SSD di Samsung (serie 860 EVO) offerte a prezzo scontato su eBay e sullo store online di Unieuro, con spedizione a domicilio gratuita.

The post SSD in offerta: Samsung 860 EVO da 500 GB e 1 TB appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico