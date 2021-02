Perseverance su Marte, le prime immagini

19 February 2021 – 9:56

Il rover Perseverance è arrivato su Marte, ha inviato le prime due immagini ed ora si prepara ad analizzare suolo e rocce alla ricerca di vita.

Fonte: Punto Informatico