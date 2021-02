Panasonic ha creato un gatto robot che emette flatulenze

19 February 2021 – 14:31

(Foto: Panasonic)Dal diavolo Barbariccia nel Canto XXI dell’Inferno che “aveva del cul fatto trombetta” a Leopold Bloom che fa un “vento” nel capitolo Sirene dell’Ulisse di James Joyce al più recente detto “Cane che peta, la vita mi allieta” ripetuto dalla zia Bénédicte de Una lunga domenica di passioni, le flatulenze sono parte inevitabile della letteratura, dell’arte e della vita quotidiana. E anche di alcune iniziative tech di grande successo. Come Nicobo: un robottino da compagnia progettato da Panasonic che si potrebbe descrivere come una sorta di gatto nascosto sotto a un calzino che può parlare come un bambino piccolo. Segue con lo sguardo chi gli sta vicino, scodinzola quando viene accarezzato e ripete le parole ascoltate in modo molto carino. Ah, e per rompere il ghiaccio ogni tanto si esibisce in qualche scoreggina random.

Panasonic ha progettato Nicobo in partnership con i ricercatori di robotica della prestigiosa Toyohashi University of Technology nella prefettura di Aichi. Questo robot-pet non può spostarsi, ma soltanto ruotare sul proprio asse e alzare o abbassare leggermente il capo per fissare l’interlocutore con i suoi occhi piuttosto realistici, con tanto di pupilla che può espandersi o restringersi.



Al proprio interno nasconde una videocamera che traccia e riconosce volti, diversi microfoni direzionali per catturare la voce, altoparlanti e sensori tattili disseminati sotto buona parte della morbida superficie del calzino che lo ricopre. Il codino sul retro rende l’interazione ancora più coinvolgente e c’è pure la chicca di un sensore per la luce ambientale così da far addormentare il robot proprio come un gatto che si appisola sotto al sole.

Non cucina, non corre in modo atletico, non costruisce volte di vetro né compie operazioni chirurgiche come blasonati colleghi, ma Nicobo ha dalla sua l’intento di regalare qualche sorriso a chi vive da solo e di intrattenerlo in modo carino e coccoloso. Oltre alle flatulenze, infatti, può anche parlare il cosiddetto katakoto, termine giapponese per descrivere il linguaggio dei bambini piccoli, come si può ascoltare nei video sopra e sotto.



Come fare per avere il robot “scoreggione” a casa? Purtroppo, è quasi impossibile perché le appena 320 unità che erano state messe in raccolta crowdfunding sono state letteralmente prese d’assalto e esaurite in poco tempo, nonostante il prezzo di oltre 300 euro. Chissà che Panasonic non decida di produrlo in massa, non è difficile immaginare potrebbe diventare un gadget molto popolare.

The post Panasonic ha creato un gatto robot che emette flatulenze appeared first on Wired.

Fonte: Wired