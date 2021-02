Monitor gaming Samsung PLS scontato di 60 euro

19 February 2021 – 16:47

Oggi vogliamo suggerirvi un ottimo monitor, pensato principalmente per i videogiocatori, ma che ben si adatta a qualsiasi utilizzo ad un prezzo più che ragionevole. Parliamo del Samsung C24RG52FQU, uno schermo versatile e dal design curato perfetto per le sessioni di gaming, ottimo per le attività quotidiane e d’ufficio. Monitor Samsung C24RG52FQU: caratteristiche tecniche Il […]

