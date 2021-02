“Mi sono vaccinato”: gli utenti di Tinder stanno aggiungendo la vaccinazione alla loro bio

All’estero già in molti stanno aggiornando i loro profili per far sapere ai potenziali partner di essere già stati vaccinati contro Covid-19. Chi lo fa spera che questo dettaglio costituisca un criterio di selezione preferenziale da parte dei potenziali partner, ma in realtà i rischi nel condividere l’intimità restano.Continua a leggere



