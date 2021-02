La casa prefabbricata pieghevole che si monta in 3 ore

19 February 2021 – 14:37

Le case prefabbricate non sono di certo una novità, anche se negli ultimi anni la loro popolarità è aumentata in virtù della sempre maggiore attenzione verso la sostenibilità da parte dei consumatori. E c’è un’azienda lettone che si è differenziata per la sua proposta particolarmente interessante. La compagnia in questione si chiama Brette Haus ed ha brevettato un particolare sistema di cerniere che facilita il trasporto e il montaggio.

Nello specifico, una volta ordinata la casa (sono necessarie 8 settimane di attesa), essa arriverà sul luogo concordato esattamente come una sorta di scatola. A questo punto gli addetti ai lavori (servono due persone), attraverso una serie di attrezzature e macchinari preposti, “apriranno” la scatola completando il montaggio dell’abitazione in sole tre ore. Secondo la startup lettone, il particolare sistema di cerniere permette alla casa di essere smontata e successivamente ricollocata la bellezza di 100 volte. Davvero niente male, quindi.

Una fase del montaggioEssendo la compagnia particolarmente attenta all’impatto ambientale, la casa prefabbricata è quasi completamente in legno e non ha bisogno della posa di nessun tipo di fondamenta per essere posizionata (è necessario un terreno livellato). La Brette Hous produce diverse modelli, quello più economico si chiama “Brette 20”, ha una superficie di 22 mq e offre spazio a sufficienza per tre persone. Al piano terra è presente il wc e la zona giorno, dove si può posizionare un tavolo con sedie e un divano letto. Mentre il piano sopraelevato ospita la camera matrimoniale.

Servono 18.900 euro per l’acquisto di Brette 20, a cui vanno aggiunti i costi di spedizione, che variano a seconda del paese di destinazione (per far arrivare la casa prefabbricata a Roma sono richiesti 2800 euro). Sono poi disponibili una serie di optional come la cucina completa o il lastrico solare. Per tutti coloro che avessero bisogno di più spazio, sono ovviamente disponibili soluzioni più costose come la Rustic 20, da 25mila euro, e la Rustic 30 da 37.500 euro.



