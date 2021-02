Il vassoio modulare smart per le serate sul divano

19 February 2021 – 12:20

Basta poco, a volte, per godersi un po’ di comodità in casa. Specie quando ci si stende sul divano di casa per rilassarsi guardando un film o giocare ai videogame e si desidera avere tutto l’occorrente a portata di mano. Un’esigenza che prova a soddisfare la Couch Console, un vassoio compatto, leggero e modulare che unisce un portabicchieri in grado di mantenere in verticale la tazza inserita grazie al giroscopio integrato, la fessura per lo smartphone, una porta usb-c per ricarica i dispositivi, lo spazio per lo snack preferito e quello per il telecomando del televisore o per il controller della console.

Personalizzabile tramite l’aggiunta o l’eliminazione di uno o più moduli, soluzione utile quando ci si ritrova con la famiglia o con gli amici, il recipiente è ideale per riunire al suo interno ciò che ci serve per affrontare la serata ed evitare di perdere tempo a cercare gli oggetti tra i cuscini del divano. Realizzata in schiuma riciclata, così da rendere il prodotto leggero ed ecologico, la Couch Console si può prenotare qui per circa 75 euro; un prezzo forse troppo alto per quanto offerto, ma non così esoso per i 16.829 acquirenti grazie ai quali i designer di Ebit hanno raccolto finora oltre 2 milioni di euro.

The post Il vassoio modulare smart per le serate sul divano appeared first on Wired.

Fonte: Wired