Huawei è impegnata al massimo nel green deal europeo

19 February 2021 – 15:55

Nel processo di raggiungimento di questi obiettivi ambientali, le nuove tecnologie avranno un ruolo centrale: così Huawei sposa il Green Deal europeo.

The post Huawei è impegnata al massimo nel green deal europeo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico