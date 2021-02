Google Maps sperimenta negli Stati Uniti il pagamento di parcheggi e mezzi pubblici

19 February 2021 – 11:30

(Gif: Google)Tramite Google Maps si potranno pagare i parcheggi e i biglietti dei mezzi pubblici. L’aggiornamento di Maps, per ora attivo solamente per gli utenti Android nelle città statunitensi di Boston, Cincinnati, Houston, Los Angeles, New York e Washington, è stato pensato per ridurre i contatti, in linea con le precauzioni per contenere i contagi di coronavirus.

Il colosso di Mountain View ha deciso così di sfruttare la sinergia tra Maps e Pay per consentire ai suoi utenti di pagare il parcheggio in strada e le tariffe di trasporto pubblico direttamente dall’applicazione delle mappe senza la necessità di tirare fuori il portafogli. La nuova funzione nasce in collaborazione con ParkMobile e Passport e presto sarà estesa anche agli utenti Apple.

Pagare un parcheggio

Il sistema per pagare il parcheggio è abbastanza intuitivo. Quando si è giunti a destinazione, Maps terminerà automaticamente la navigazione mostrando la sua classica schermata riassuntiva del viaggio. In questa schermata comparirà il nuovo pulsante Paga il parcheggio. Premendolo l’utente potrà decidere la durata della sosta e inserire la targa del veicolo. Tramite l’app sarà poi possibile consultare il timer ed estenderne la durata senza la necessità di correre alla macchina per inserire la monetina nel parchimetro.

Biglietti dei mezzi pubblici

Allo stesso modo, per acquistare i biglietti dei mezzi pubblici, Maps permetterà di comprarli nel momento in cui l’utente pianificherà il suo percorso. Già ora molti trasporti pubblici, anche in Italia, accettano i pagamenti contactless tramite Google Pay, ma in questo modo l’utente potrà sfruttare questo tipo di pagamento senza dover passare da un’applicazione all’altra. Dopo aver acquistato il biglietto, tutto ciò che l’utente dovrà fare sarà appoggiare il suo telefono sul lettore presente sui tornelli o mostrare il tuo biglietto digitale quando sale a bordo di un mezzo pubblico.

