Gli Stati Uniti sono rientrati negli accordi di Parigi

19 Febbraio 2021 – 18:04

(foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images)Oggi, 19 febbraio, gli Stati Uniti sono formalmente rientrati nell’accordo sul clima di Parigi. Un mese fa, al suo primo giorno da presidente, Joe Biden aveva firmato un ordine esecutivo che ha annullato le disposizioni di Donald Trump sul ritiro del paese dall’intesa internazionale sulla salvaguardia dell’ambiente e la riduzione delle emissioni di gas serra, risalente al 2015. Il tentativo di Trump di portare gli Stati Uniti fuori dagli accordi è durato soltanto 107 giorni. Infatti, nonostante l’ex presidente abbia firmato il ritiro nel 2019, l’uscita è stata ufficializzata solo il 4 novembre 2020, il giorno dopo le elezioni statunitensi.

L’accordo di Parigi è il più vasto progetto di alleanza tra i paesi del mondo per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, firmato da 194 nazioni. Lo scopo dell’accordo è di ridurre quasi a zero le emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra – provenienti prevalentemente dall’utilizzo di combustibili fossili – e limitare l’aumento della temperatura del pianeta. L’intesa prevede inoltre che i paesi più sviluppati forniscano assistenza a quelli in via di sviluppo per ridurre il loro impatto ambientale, senza limitarne la crescita.

Nonostante il rientro del Stati Uniti sia prevalentemente simbolico, riporta il Guardian, i leader della comunità internazionale si aspettano un profondo coinvolgimento del paese nordamericano nella lotta alla crisi climatica, dopo la posizione largamente marginale assunta finora. “Ci aspettiamo che gli Stati Uniti assumano la guida degli sforzi globali per ridurre a zero le emissioni dei gas serra” ha detto la segretario generale della Convenzione sul cambiamento climatico delle nazioni Unite, Patricia Espinosa “compreso lo sviluppo di un piano nazionale di riduzione delle emissioni per raggiungere gli obbiettivi del 2030”. Il segretario generale della Nazioni Unite, Antonio Guterres ha definito “molto importante” il rientro degli Stati Uniti nell’accordo, mentre l’ex responsabile delle politiche ambientali Christiana Figueres ha espresso soddisfazione per il “messaggio politico” dato dall’amministrazione Biden al resto del mondo.

L’Onu, infatti, temeva che altri paesi avrebbero seguito gli Stati Uniti fuori dall’accordo, anche se fortunatamente nessuno lo ha ancora fatto. Per Figueres, però, nonostante le singole città e stati nordamericani abbiano continuato a lavorare per ridurre le emissioni, i quattro anni di amministrazione Trump hanno rallentato gli sforzi globali verso la neutralità climatica. “Da un punto di vista politico” ha detto Figueres “100 giorni o 4 anni sono la stessa cosa. Non importa quanto tempo sia passato, il problema è il messaggio politico di rifiuto e negazione della crisi climatica, lanciato dalla più grande economia mondiale” al resto della comunità internazionale.

L’amministrazione Biden ha assicurato la sua volontà di impegnarsi per invertire la rotta seguita da Trump fino a oggi, garantendo il proprio sostegno ai paesi in via di sviluppo nella lotta al cambiamento climatico. Inoltre, è atteso per aprile l’annuncio degli obiettivi di riduzione delle emissioni scelti dagli Stati Uniti. Secondo il professor Nathan Hultman dell’università del Maryland, consigliere di Barack Obama nella stesura degli obiettivi di Parigi, gli Stati Uniti potrebbero ridurre le proprie emissioni tra il 40% e il 50% entro il 2030.

