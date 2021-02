George RR Martin svilupperà la serie tratta da Strada senza fine

19 February 2021 – 16:56

Il 2021, per George R. R. Martin, doveva essere l’anno della conclusione di The Winds of Winter, il sesto capitolo della saga letteraria Cronache del ghiaccio e del fuoco da cui è stata tratta la serie Game of Thrones. Ora, però, sorgono nuovi impegni che potrebbero rallentare la conclusione del romanzo: in queste ore è stato annunciato, infatti, che lo scrittore dovrà sviluppare un nuovo prodotto per Hbo. Non si tratterà dell’adattamento di una sua opera, bensì di Strada senza fine (in originale Roadmarks), scritto da Roger Zelazny nel 1979. La trama fantascientifica ruota attorno a un’autostrada metafisica le cui uscite permettono di viaggiare nello spazio e nel tempo e così il protagonista fa un balzo indietro nella storia per cambiare il corso della battaglia di Maratona fra ateniesi e spartani.

Martin è stato amico di lunga data di Zelazny, scomparso nel 1995; i due avevano parecchie passioni in comune, a partire da quella per i draghi: l’autostrada al centro del libro, infatti, è stata creata dai draghi di Bel’kwinith, anche se nessuno li ha mai visti o sa perché l’hanno costruita. Per molti la strada è un mezzo per esplorare i misteri dell’universo, ma per alcuni, come il protagonista Red Dorakeen a bordo del suo furgone Dodge, è l’unica possibilità per conoscere appieno il proprio destino e sanare alcuni errori del passato. George R. R. Martin svilupperà la serie insieme a Kalinda Vazquez, già sceneggiatrice di alcuni episodi di Star Trek: Discovery e produttrice esecutiva di Fear The Walking Dead. Vazquez sarà anche autrice, produttrice e showrunner.

“La mia carriera televisiva è iniziata nel 1985, quando ho adattato il racconto Last Defender of Camelot di Zelazny per Twilight Zone. Roger è stato un amico, un mentore e uno dei più grandi scrittori di fantascienza mai esistiti”, ha dichiarato Martin a commento della notizia. “È stato un onore riuscire a portare in televisione la sua opera. È per questo che sono così emozionato di essere parte dell’adattamento di Strada senza fine per Hbo”. Non ci sono per ora dettagli sul cast e nemmeno sulla data di uscita, ma è probabile che George R. R. Martin si dedicherà a questo nuovo progetto dopo House of the Dragon, lo spin-off di Game of Thrones che debutterà nel 2022.



