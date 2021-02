Come funziona la crypto arte, il movimento che vende opere digitali come se fossero pezzi unici

19 Febbraio 2021 – 14:29

Alla base c’è la blockchain, la stessa tecnologia di validazione decentralizzata che dà valore a criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. Il sistema permette di firmare file digitali che non possono così essere replicati, consentendo di vendere come pezzi unici anche opere diffuse online come i meme.

Fonte: Fanpage Tech