Clubhouse ha raggiunto quota 8 milioni di utenti (ma su Android ancora non arriva)

19 February 2021 – 17:07

La piattaforma social basata sugli audio in tempo reale sta però facendo registrare ottimi numeri in tutto il mondo arrivando a superare negli scorsi giorni il traguardo di ben 8 milioni di utenti — la maggior parte dei quali conquistati in una manciata di settimane. Nel frattempo, autorità per la privacy e osservatori in tutto il mondo hanno già iniziato a sollevare le prime critiche sull’uso della piattaforma.

Fonte: Fanpage Tech