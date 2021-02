Chiude la Chiesa dell’Intelligenza Artificiale

19 February 2021 – 10:33

L’istituzione di fede creata dall’ex ingegnere di Google e Uber ha chiuso: i fedeli dell’IA abbandonati a loro stessi senza una guida spirituale.

