Audio delle riunioni Teams migliore grazie a Satin

19 February 2021 – 15:48

Grazie all’impiego del codec Satin le riunioni di gruppo su Teams godranno di una migliore qualità dell’audio, anche con connessioni non ottimali.

