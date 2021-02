Android 12, più sicurezza per dispositivi aziendali

19 February 2021 – 13:14

Android 12 include diverse novità che migliorano la sicurezza dei dispositivi aziendali e semplificano la gestione da parte degli amministratori IT.

The post Android 12, più sicurezza per dispositivi aziendali appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico