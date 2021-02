5 serie cult da recuperare su Star di Disney+

Dal 23 febbraio sullo streaming Disney+ c’è un nuovo canale ricco di contenuti vecchi e nuovi, Star. Si tratta di un vero e proprio ampliamento dell’offerta che porta all’interno del catalogo numerose serie e altrettanti film. Oltre ai titoli inediti proposti fin dall’esordio, sono disponibili molti che pescano nella storia più o meno recente del piccolo schermo. Fra Lost e X-Files, I Griffin e Modern Family, non mancano le produzioni che vale la pena recuperare, soprattutto quelle che in Italia non sono mai state proposte con regolarità e in un unico posto in streaming.

1. 24

Nel 2001, quando l’attacco alle Torri Gemelle riaccende l’attenzione sul genere spionistico e il terrorismo entra prepotentemente nelle fiction, 24 arriva e detta le nuove regole della scrittura televisiva partendo da un concetto elementare ma al contempo rivoluzionario: ogni stagione, composta da 24 episodi, racconta gli eventi che si svolgono nell’arco di una sola giornata, 24 ore appunto, una per episodio. Protagonista è Kiefer Sutherland, che interpreta l’agente dell’antiterrorismo Jack Bauer, il quale di volta in volta è coinvolto in una serie di missioni ad alto tasso di adrenalina. Alla trama classica del thriller politico, si aggiungono temi di scottante attualità, come le armi di distruzione di massa, il cyberterrorismo, le lobby delle armi… Dopo le otto stagioni originali andate in onda fino al 2010 – oltre a un film per la tv, Redemption, diffuso fra la sesta e la settima – c’è anche il revival, 24: Live Another Day, trasmesso nel 2014 sempre con Sutherland protagonista, e il reboot nel 2017, 24: Legacy, con un nuovo protagonista interpretato da Corey Hawkins, ma che dura una sola stagione.

2. Desperate Housewives

Su Star trovano casa anche le casalinghe di Wisteria Lane: Desperate Housewives, infatti, sbarca in streaming con tutte le otto stagioni per raccontare le vicende di un gruppo di donne che, sconvolte dal suicidio dell’amica e vicina di casa Mary Alice Young, iniziano a indagare su una serie di misteri che sveleranno il lato più oscuro e ambiguo del quartiere in cui vivono (solo apparentemente perfetto). Ognuna alle prese con i relativi problemi famigliari e amorosi, e ognuna con i propri segreti, Susan Mayer (Teri Hatcher), Lynette Scavo (Felicity Huffman), Bree Van de Kamp (Marcia Cross) e Gabrielle Solis (Eva Longoria) diventano delle vere e proprie icone, sopravvivendo a vicini violenti, disastri aerei, incendi, salti temporali, rapimenti e crimini di varia natura. Il tutto sempre la messa in piega incrollabile e i cestini pieni di muffin appena sfornati. L’umorismo nero e le svolte sorprendenti nelle trame ideate da Marc Cherry rendono questa serie un gioiellino che vale la pena recuperare, anche a distanza di anni.

3. Feud

La serie Feud è uno dei gli innumerevoli progetti sfornati da Ryan Murphy. Al pari di altre sue creature, come American Horror Story e American Crime Story, doveva essere una produzione antologica che in ogni stagione si occupava della rivalità fra grandi celebrità nella storia di Hollywood. Per vari motivi, però, non ha superato la prima stagione, nel 2017, anche se da noi è arrivata l’anno dopo e solo su Studio Universal (un canale il cui pubblico in quel periodo era relativamente esiguo). Ora su Star c’è la possibilità di recuperare con comodità questa perla, che vede come protagoniste due attrici insuperabili: Jessica Lange e Susan Sarandon nei panni di due icone altrettanto mitiche dell’epoca d’oro del cinema, ovvero Joan Crawford e Bette Davis. Le dive, da sempre messe a confronto e protagoniste di una delle faide più velenose di Hollywood, vengono qui ritratte durante le riprese del cult Che fine ha fatto Baby Jane?, capolavoro che sfrutta e sublima la loro inimicizia.

4. The Strain

Anch’essa ingiustamente sottovalutata in Italia, The Strain è una produzione horror creata dalle menti malate di Guillermo del Toro e Chuck Hogan, a partire dalla trilogia letteraria che hanno scritto a quattro mani e che lo showrunner Carlton Cuse (uno dei fautori del successo di Lost) porta sul piccolo schermo. La trama: un aereo atterra con tutto l’equipaggio e i passeggeri apparentemente morti; il dottor Ephraim Goodweather (Corey Stoll) del misterioso Canary Project viene chiamato a investigare sulle indecifrabili cause del disastro, ma scopre ben presto che quello che ha di fronte è una specie di virus assimilabile al vampirismo, che inizia a diffondersi. Goodweather e il suo team devono tentare l’impossibile pur di fermarlo. Nonostante la storia a tratti un po’ legnosa, soprattutto quella delle due stagioni centrali sulle quattro totali, The Strain riesce a elaborare con grande pathos gli stilemi tipici di certi film dell’orrore fondendoli a derive innovativo-tecnologiche e a colpi di scena ben architettati. Notevole anche la colonna sonora di Ramin Djawadi, che ha lavorato con del Toro anche a Pacific Rim.

5. Ugly Betty

È strano osservare come le serie che consideriamo cult anche solo per aver segnato l’immaginario comune, nella realtà dei fatti non siano stati dei successi clamorosi: è il caso di Ugly Betty, remake americano della soap umoristica colombiana Betty la fea. Trasmesso per sole tre stagioni dal 2006 al 2010 dalla rete americana Abc, la comedy ha sempre faticato a trovare un pubblico ben definito, tanto da venir cancellata proprio per questo. Eppure, in particolare in Italia, ancora la ricordiamo come una produzione che ha lasciato il segno, soprattutto per aver riscritto i canoni dei protagonisti (o meglio, delle protagoniste) sul piccolo schermo. America Ferrera è, appunto, Betty Suarez, una giovane donna di origini latinoamericane che, per una serie di ragioni strampalate, si ritrova a lavorare in un patinatissimo magazine di moda, nonostante il suo aspetto e il disinteresse per il fashion system. Il cortocircuito mette in scena situazioni molto interessanti, spesso divertenti ma anche toccanti. Da rivedere, proprio per cogliere le piccoli grandi rivoluzioni.

